Временная администрация ООН: Около 50% опрошенных жителей Донбасса поддерживают. Новости

60% опрошенных граждан Украины частично или полностью соглашаются, что введение временной администрации ООН по поддержке миротворческих сил для управления оккупированными территориями может стать эффективным способом решения конфликта. Об этом свидетельствуют результаты социологического Общенационального исследования* «Лидерство Украины в Минском процессе: отношение граждан к первым шагам реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей», проведенного «Кальмиусской группой».

По сравнению с другими макрорегионами, на Донбассе менее оптимистично рассматривают такий способ урегулирования конфликта (47%). Выше оценили возможную эффективность временной администрации и миротворцев в урегулировании межгосударственного конфликта в центре страны (67%). Как и Донбасс, юг менее оптимистичен по возможности решения конфликта с помощью международных инструментов сохранения и построения мира, чем другие макрорегиона Украины (51%).

Такие различия в показателях могут быть связаны с близостью отдельных макрорегионов к территории конфликта. Можно предположить, что лучше осведомленность об особенностях течения противостояния мотивирует граждан более рассчитывать на собственные силы или свободу руководства Украины и России завершить конфликт, чем на внешний фактор.

Несмотря на доминирование мнения относительно эффективности временной администрации и миротворчих сил в процессе урегулирования конфликта, значительная часть респондентов имеет неопределенное или отрицательное отношение к перспективам их внедрение. 13% респондентов имеют негативные ожидания, 20% не верят в возможность изменить ситуацию путем введения временной администрации и использования миротворческих сил для поддержки ее деятельности.

Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу постоянно нужна хотя бы маленькая, но победа. Поэтому, скорее всего, во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным может быть принято решение о миротворцах на Донбассе.

Справочная информация*:

Исследование проводилось компанией «GfK Ukraine», метод опроса – телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона, период опроса - с 14 апреля по 2 мая 2018 года. Выборка составила 1975 респондентов, из них 536 – из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству). Максимальная погрешность составляет: для Украины – не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей – не более 4,9%. Исследование проводилось во всех областях Украины за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.