Больница Мариуполя получила гуманитарную помощь из Австрии (Фото). Новости

В Областную больницу интенсивного лечения Мариуполя (Донецкая обл.) доставили гуманитарную помощь от правительства Австрии. Учреждение получило 53 функциональные кровати. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как подчеркивается, функциональные кровати будут распределены по отделениям больницы и в первую очередь – в отделение неврологии.

«Нам передали 53 функциональные кровати. Это не новые кровати, но в очень хорошем состоянии. В первую очередь их получат неврология, нейрохирургия и нейрореанимация, затем другие отделения по мере необходимости», – рассказала главный врач Областной больницы интенсивного лечения Ольга Голубченко.

По словам представителя волонтерской организации, благодаря которой медицинская гуманитарная помощь прибыла в Мариуполь, город не в первый раз получает подобную помощь. Начиная с 2015 года – это уже 13 фура.

«Ранее такие кровати привозились в Больницу скорой медицинской помощи. И сейчас идет процесс оформления таможенных документов еще на одну машину с гуманитарной помощью для детских отделений больниц города», – отмечается в сообщении.

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