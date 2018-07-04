Стало известно, сколько ВСУ потеряли оружия за время войны на Донбассе. Новости

С начала вооруженного конфликта на Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 4 июля, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает «Слово і діло».

«По информации Генерального штаба ВСУ, в течение 2014-2018 годов потеряно более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия. Автоматов – почти 7645, пистолетов – почти 3 тысячи, винтовок, пулеметов – 2200, гранатометов – 2258. Поставлены ​​на учет за весь период войны всего 258 единиц трофейного оружия», – сообщил он.