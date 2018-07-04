Преодолеть 2 тыс. км за месяц: Из Славянска на Берлин отправились марафонцы. Новости

Из Славянска (Донецкая обл.) в Берлин (Германия) отправились 6 марафонцев. Пока они преодолели за 5 дней 200 км. Об этом рассказал участник пробега Иван Арефьев.

В марафоне участвуют 6 человек, в том числе 9-летний ребенок, женщина и мужчина на коляске.

Стартовали спортсмены 29 июня из Славянска. «Настрой боевой, сил достаточно. И даже готовы в гору бежать. А пробежать осталось 1800 км – где-то так», – рассказал Иван Арефьев.

За месяц марафонцы планируют пробежать 2 тыс. км. «Мы пробежали Донецкую область, Харьковскую, Полтавскую. Сейчас находимся в Кировоградской. Каждый день мы бежим с 8 до 11 утра и с 15 часов и до вечера. Мы бежим эстафетой. Т.е., один человек бежит – остальные едут. Вообще-то думали на Париж, но туда слишком далеко. У нас нет столько денег. Вообще-то денег у нас хватает только до границы Украины. А там будет видно», – сказал организатор пробега Анатолий Перог.

Финишировать спортсмены планируют в Берлине 30 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»