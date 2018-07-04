Пляжи должны быть закрыты: Ситуация с качеством воды Азовского моря в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) по результам проб лабораторного центра самое высокое загрязнение морской воды на пляже в районе гостиницы «Турист». Теперь об этом здесь извещают таблички «В связи с бактериологическим загрязнением купание в море запрещено!».

Но на этом пляже даже в будние дни отдыхающих хватает. Кто-то следует рекомендациям, кто-то их не замечает, а другие сознательно игнорируют:

«Я купался и ни разу не заразился. И сейчас буду купаться»;

«Уже второй год сбрасывается какая-то грязная вода – мазут, пена. С 10 до 12 часов по всему городскому пляжу и по всей акватории»;

«Не обращаю внимание на таблички. Вода грязная потому что ветер».

Не только таблички могут указать на загрязнение моря. Догадаться о том, что в море стекает не чистая вода, а канализация, можно уже на подходе к пляжу – по запаху. Убедиться в этом окончательно можно, посмотрев на ручей:

Одной из причин загрязнения в лабораторном центре называют прорыв канализации на ул. Итальянской. Более 2-х недель подряд фекалии стекают в Кленовую балку, затем в ливневку и конечный пункт – Азовское море на гостинице «Турист». «Температура была высокая в течение нескольких дней. Она была выше 30 градусов, понятное дело, что микроорганизмы в этот период активно размножаются. Плюс еще идет канализационная труба, которая выбрасывает свои стоки», – сообщила бактериолог лабораторного центра Ирина Черкасова.

Результаты проб лабораторного центра за прошлую неделю – неутешительные. Максимальное содержание бактерий должно быть 5 тыс. на 1 литр воды. Но на «Туристе» норма превышена в сотни раз.

Высокие показатели по кишечной палочке и на других пляжах. «Морская вода возле "Туриста" более 240 тысяч единиц микроорганизмов в 1 литре морской воды. В районе кафе "Бригантина" – 70 тысяч. Все от "Комплекта" и до "Бригантины" должно быть закрыто, потому что оно не соответствует нормативным рамкам», – сказала Ирина Черкасова.

Самым чистым бактериолог лабораторного центра называет море в Левобережном районе. Она говорит, ситуация меняется каждую неделю. Но в любом случае не рекомендует глотать морскую воду. При высоком уровне кишечной палочки можно заразиться инфекционными заболеваниями.

Напомним, в Мариуполе растет количество заболевших острыми кишечными инфекциями. Средний многолетний показатель уже превышен почти на 50%.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в детское инфекционное отделение №1 городской больницы №4 им. Мацука ежедневно привозят от 10 до 15 детей разного возраста.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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