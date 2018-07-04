Cтрельба в кафе неподконтрольной Макеевки: В «МВД ДНР» дали свою версию. Новости

В неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) в результате стрельбы в кафе скончался мужчина. Чрезвычайное происшествие произошло 1 июля, о чем сегодня, 4 июля, сообщили в «МВД ДНР».

По версии местного «МВД», в макеевском кафе Рандеву», расположенном в Центрально-Городском районе города, произошел конфликт между двумя приятелями.

«После словесной перепалки один из посетителей ударил оппонента кулаком в лицо, от чего последний упал на землю. Мужчина пригрозил нападавшему физической расправой, после чего покинул заведение, в которое вернулся спустя время с автоматом Калашникова и осуществил несколько выстрелов в своего знакомого. От полученных ранений тот скончался на месте», – говорится в сообщении.

Пытаясь скрыться, 44-летний стрелок ранил также «военного ДНР».

Преследуя вооруженного мужчину, «полиция ДНР» открыла огонь, смертельно ранив стрелявшего.