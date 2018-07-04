Матиос озвучил небоевые потери ВСУ за 4 года войны на Донбассе. Новости

За 4 года вооруженного конфликта на Донбассе небоевые санитарные потери среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили почти 14 тысяч человек. Об этом сегодня, 4 июля, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает «Слово і діло».

«За 2014-2018 год небоевые санитарные потери, не в результате боевых действий, составили 11 487 человек, безвозвратные, то есть погибшие – 2659 человек. Почти 14 тысяч человек погибли или ранены не вследствие боевых действий. Из них 586 на сегодня – суициды», – сообщил военный прокурор.

Также он рассказал, что за 2017-2018 годы военнослужащие совершили 6869 преступлений за пределами проведения военных действий. «Согласно данным ЕРДР, преступлений, совершенных военнослужащими за пределами района проведения боевых действий за 2017-2018 год, – 6869. Из них 4859 являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями. 175 преступлений совершены офицерами», – заявил Матиос.

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