Комитет по правам человека рекомендует компенсировать студентам-переселенцам аренду жилья. Новости

Члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовали парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» по защите жилищных прав студентов №142, который предусматривает денежную компенсацию для выпускников вузов из числа внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом стало известно сегодня, 4 июля, на заседании комитета.

К законопроекту было подано 24 поправки, из которых 10 – отклонены.

Члены комитета предлагают предоставлять компенсацию арендной платы жилья в течение полугода после окончания вуза студентам, которые получали определенный образовательно-квалификационный уровень и имели регистрацию места проживания в общежитиях.

Финансирование компенсации арендной платы жилья ВПЛ в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» предоставлено соответствующими органами государственной исполнительной власти.

Также члены комитета рекомендовали прописать в документе, что финансирование арендной платы осуществляется ежемесячно в форме денежной выплаты и порядок определения размера арендной платы жилья и ее выплаты будет устанавливать Кабинет министров на соответствующий бюджетный период.

Источник: Центр информации о правах человека

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