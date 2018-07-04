Зарплата жителей Луганщины ниже средней по Украине. Новости

На Луганщине в мае 2018 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 7 334 грн, что в 2 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн), однако, ниже среднего показателя по Украине (8 725 грн)*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Луганской области.

По сравнению с предыдущим месяцем, то есть апрелем, средний уровень оплаты труда работников области увеличился на 6,1%, а по сравнению с маем 2017 года – на 30,9%.

В ведомстве отмечают, что реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в мае этого года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 6%, а по сравнению с маем 2017 года – на 16,1%.

По данным статистики, наиболее высокооплачиваемыми в мае 2018 года оказались работники финансовой и страховой деятельности (13 799 грн) и сферы государственного управления (12 000 грн).

Кроме того, выше средней зарплаты по области получали работники:

добывающей промышленности и разработки крьеров – 7 942 грн;

предприятий по производству и поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7 488 грн.

Самой низкой была в мае зарплата (менее 5 тыс. грн) сотрудников:

оптовой и розничной торговли – 4 847 грн;

сферы административного и вспомогательного обслуживания – 4 722 грн;

временного размещения и организация питания – 4 064 грн

Как ранее сообщалось, в мае в Донецкой области средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций достигла 10 166 грн, впервые превысив 10 тыс. грн, а также превысив средний показатель по Украине на 16,5%. Самым высоким уровень оплаты труда в мае был в Киеве – 13 286 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 6 775 грн.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 3 тыс. 723 грн с 3 тыс. 200 грн. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4 тыс. 200 грн уже во втором квартале этого года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

*Статистические данные приведены без учета части временно неподконтрольной Украине территории.

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