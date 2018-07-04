Для России нет «красных линий»: Порошенко допустил возможность открытой войны. Новости

Для России не существует «красных линий» и на Донбассе – не замороженный конфликт, а горячая война. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью сербскому телеканалу РТС, сообщает сегодня, 4 июля, пресс-служба АП.

«Во-первых, для России нет "красных линий". Если в января 2014 года вы бы спросили меня: возможно, что Россия осуществит вооруженную агрессию против Украины? Я бы сказал, что это невозможно. То же самое с Крымом. Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война», – отметил глава Украинского государства.

«Это не замороженный конфликт. Это горячая война», – добавил он.

«Украина борется только за мир, возвращение украинского суверенитета на оккупированные территории. Ничего больше», – отметил президент.

По его словам, есть три важных документа: Минские соглашения от 5 сентября 2014 года и 19 сентября, а также документ от 12 февраля 2015 года. «Этот комплекс мероприятий включает вывод иностранных войск и военной техники с украинской территории. Сейчас на оккупированных территориях 700 российских танков, более тысячи артиллерийских систем, более 300 систем залпового огня, что имеет на вооружении немецкий Бундесвер. Это настоящая агрессия против суверенного и независимого государства Украина», – отметил глава государства.