Это мой город и я не собираюсь возвращаться, – переселенец о переезде во Львов. Новости

Переселенцы Алексей и Алина Бочаровы (на фото) из Донецкой области переехали во Львов. Пара выехала из родной Еленовки (Донецкая обл.) в августе 2015 года.

За полгода до вооруженного конфликта они поженились, обустроили дом, сделали ремонт и провели медовый месяц. А потом в их поселке начались боевые действия. 24 августа, в День Независимости, Украина потеряла контроль над Еленовкой. «Это был котел. Мы были в средине. С одной стороны это был "ДНР", с другой – это Украина, а мы – в средине. Мы увидели как летят "Грады" над нашей крышей, над нашим домом. У нас не было подвала. Мы просто отодвинули диван, сели за ним и сидели, пели, молились, чтобы мы просто выжили. И все. После того мы приняли кардинальное решение – выезжаем. Собрали полторы сумки, документы», – рассказал Алексей.

Им до сих пор снятся «Грады», а залпы салютов напоминают об опасности. Они не любят Новый год, потому что в этот день пускают салюты.

Бочаровы 4 года не были в Еленовке, где остались жить родители Алексея. Сейчас это неподконтрольная украинской власти территория и ехать туда – рисковать жизнью. За 4 года они стали львовянами и полюбили этот город. В спокойном Львове родился сын Матвей. «Я влюбился во Львов с первого дня. Я только увидел брусчатку и все, думаю "это мой город". И после того я был в других городах Украины, но Львов – это мой город и я не собираюсь возвращаться», – поделился переселенец.

Алексей работает графическим дизайнером, а Алина ведет собственный интернет-магазин для молодых мам. Пара готовит в печать свою книгу о малышах и мечтает открыть магазинчик в центре города.

Бочаровы не получают льгот, но не жалуются на социальную политику страны. Главная проблема молодой семьи – как снять квартиру за умеренные деньги подальше от шумных магистралей. «Самая первая трудность – то, что мы не можем снять нормальную квартиру. То с ребенком нельзя, то цены просто очень большие. Я не знаю на что люди рассчитывают. Зарплаты во Львове и цены не соответствуют. Большая трудность – это жилье. Единственная трудность», – рассказала Алина.

По словам заместителя директора департаменты социальной защиты населения Львовской облгосадминистрации Оксаны Яковец, сегодня острой проблемой остается проблема жилья. «90%, хотя никто точно не может сказать, такой статистики не ведет, семей живут в арендованном жилье», – сказала она.

Таких, как Бочаровы, во Львовской области – несколько тысяч. За 4 года вынужденные переселенцы успели найти работу и устроить свою жизнь. «Есть часть людей, которые уже не вернуться, и не возвращаются. На сегодня мы имеем постоянное количество людей, которые трудоустроились. Это фактически 40% трудоспособного населения, зарегистрированного в УТСЗН», – отметила Яковец.

По официальным данным, во Львовской области находится почти 11 тыс. внутренне перемещенных лиц. Среди них более 7 тыс. из Донбасса, остальные – крымчане. Треть переселенцев – дети.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Вісті надії»

Читайте также: