Рубан попросил «омбудсмена ДНР» включить его в списки на обмен, – адвокат. Новости

Экс-руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, подозреваемый в Украине в подготовке терактов и госпереворота, через своего адвоката Валентина Рыбина передал «омбудсмену ДНР» Дарьи Морозовой просьбу включить его в списки на обмен со стороны «ДНР». Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, пишет « Громадське » .

25 июня 2018 года Рубан написал отказ от своих адвокатов Виталия Погосяна и Андрей Смирнова. И выразил желание, чтобы его защищал Валентин Рыбин. Уже на заседании 25 июня Рубана представлял в суде Рыбин.

Тогда суд продлил содержание под стражей Рубану на 2 месяца.

Ранее сообщалось, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что Владимир Рубан сам попросил «ДНР» включить его в списки на обмен пленными.