Письменных договоров по Крыму или Донбассу на встрече Трампа и Путина не будет, – эксперт. Новости

Украине вряд ли стоит ожидать каких-либо письменных договоренностей по вопросам Крыма или Донбасса от запланированной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом рассказал руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, пишет «Апостроф».

«С точки зрения достижения конкретных договоренностей от встречи Трампа с Путиным я не ожидаю ничего такого, что могло бы остаться на бумаге. По Украине – почти гарантировано. А по другим вопросам можно сказать, что с большой долей вероятности это будет скорее озвучивание взаимных позиций, способ классифицировать проблемы, искать точки соприкосновения. Но не договоренности», – говорит он.

В то же время, считает Яременко, встреча будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для внешней политики США в целом. «Вполне возможно, что этот саммит будет иметь огромное значение с другой точки зрения – дальнейшего разрушения архитектуры безопасности и изменения традиционных внешнеполитических подходов и вопросов безопасности США в исполнении как минимум одного президента – Дональда Трампа. Это достаточно символическая и этапная встреча, которую, очевидно, никогда не допустил бы любой другой президент США в нынешних внешнеполитических обстоятельствах», – отмечает дипломат.

Что касается Крыма, то здесь США идут по «балтийскому» сценарию, поэтому ожидать изменений по этому вопросу от встречи не стоит. «Не по букве, а по сути сейчас политика США по Крыму идентична политике непризнания оккупации балтийских стран Советским Союзом. Тогда у США были дипломатические отношения с СССР, и американцы продолжали ограниченное, но сотрудничество, и сейчас подход идентичен. Поэтому от встречи я не ожидал бы каких-то изменений в этом направлении», – резюмирует эксперт.