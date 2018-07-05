Хранил в гараже: У жителя Луганщины нашли более 700 патронов и гранаты (Фото). Новости

На Луганщине у жителя Рубежного правоохранители обнаружили 6 гранат и более 700 патронов различного калибра, которые он хранил в своем гараже. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Как отмечается, сотрудники Рубежанского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска, нашли в гараже у 36-летнего местного жителя 6 гранат «Ф-1» без запала, 678 патронов калибра 5,45 мм. и 36 патронов калибра 7,62 мм.
Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.
«По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263. "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"», – подчеркивается в сообщении.
Фото: со страницы в Facebook Татьяны Погукай
Напомним, на днях, в курортном поселке Урзуф (Донецкая обл.) рабочая коммунальной службы нашла в урне две гранаты.
Читайте также:
- На Донетчине в курортном поселке в урне найдены две гранаты
- На Луганщине нашли два тайника с боеприпасами (Фото)
- У двоих жителей Мариуполя полиция изъяла более 900 патронов
- На Черниговщине СБУ изъяла оружие и боеприпасы, вывезенные с Донбасса (Фото)
- В Попаснянском районе на обочине дороги нашли мешок с боеприпасами (Фото)
- Жительница Краматорска сдала в полицию 26 килограмм взрывчатки
- В Авдеевке женщина сдала полицейским боеприпасы (Фото)
- Хранил на всякий случай: На Донетчине у нетрезвого водителя изъяли гранаты и взрывчатку (Фото)
- На блокпосту Донетчины у водителя авто полицейские изъяли боеприпасы
Комментарии