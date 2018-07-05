Хранил в гараже: У жителя Луганщины нашли более 700 патронов и гранаты (Фото). Новости

Фото: со страницы в Facebook Татьяны Погукай

На Луганщине у жителя Рубежного правоохранители обнаружили 6 гранат и более 700 патронов различного калибра, которые он хранил в своем гараже. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Как отмечается, сотрудники Рубежанского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска, нашли в гараже у 36-летнего местного жителя 6 гранат «Ф-1» без запала, 678 патронов калибра 5,45 мм. и 36 патронов калибра 7,62 мм.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263. "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"», – подчеркивается в сообщении.

Фото: со страницы в Facebook Татьяны Погукай

Напомним, на днях, в курортном поселке Урзуф (Донецкая обл.) рабочая коммунальной службы нашла в урне две гранаты.

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