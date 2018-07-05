Лечиться по-новому. Заработали новые Правила первичной медпомощи.. Новости

Как и обещали в Министерстве здравоохранения, с 1 июля в Украине начался следующий этап медицинской реформы. Этот этап замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк гордо назвал «основным». Если опустить «лирику», по сути, это означает, что в медицинском обслуживании населения страны вообще и переселенцев, в частности, начинают происходить реальные перемены. Что это за перемены и как они изменят процесс?

Деньги за пациентом уже пошли…

«С 1 июля государство начинает финансировать врачей и медучреждения по принципу «деньги идут за пациентом». Теперь медучреждения начнут получать значительно большее финансирование и как результат – лучшее качество лечения для пациентов, выше зарплату для специалистов. Тариф для врачей на обслуживание пациентов:

на детей в возрасте 0-5 лет – 1489 грн,

на детей от 6 до 17 лет – 814 грн,

на лиц от 18 до 39 лет – 370 грн,

на лиц от 40 до 64 лет – 444 грн,

на лиц от 65 лет и старше – 740 грн.

Причем, тариф за обслуживание не зависит от того, сколько раз в течение года человек обратится к специалисту, и поэтому врач будет заинтересован в том, чтобы заниматься профилактикой заболеваний. Уже 149 больниц заключили соглашения с Национальной службой здоровья. Но больницы, которые еще не присоединились к реформе, продолжат получать субвенцию из бюджета. «Ни одно заведение не останется без финансирования, а пациент – без врача», - прокомментировал произошедшее премьер Владимир Гройсман и добавил, что результаты начатой правительством медреформы в полной мере будут заметны уже через 2-3 года.

Кстати, тезис «никакой пациент не останется без врача» в словах премьера – не случайность. На исходе июня и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун была вынуждена публично разоблачить, как она сама сказала, распространяемую «дезинформацию».

Не поддаваться на провокации

«От имени некоторых учреждений здравоохранения распространяют ложную информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, смогут получать только неотложную помощь. Это неправда. Не нужно поддаваться на провокации. Для медучреждений, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с НСЗУ, оплата будет осуществляться по базовому тарифу 370 грн за каждого человека, подписавшего декларацию + возрастные коэффициенты. Дополнительно они будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания заведения, но еще не подписавших декларацию о выборе врача», – заявила она.

Из сказанного главой Минздрава вытекает, что после 1 июля никакой разницы в медицинском обслуживании украинцев, подписавших декларацию с семейным врачом, и украинцев, не подписавших никакой декларации, не должно быть. Но это – теория. Как будет на практике, покажет время. Потому, что сам факт подобного публичного разоблачения говорит о том, что ситуация контролируется из рук вон плохо…

Как известно, по данным Минздрава на 1 июля, количество украинцев, которые заключили декларацию с врачом первичного звена, составляет 10 млн человек, т.е. примерно лишь 25% населения страны.

«Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее всего, – это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Житомирская. Впрочем, кампания движется неравномерно. Находясь в одинаковых условиях с другими регионами, Сумская, Закарпатская, Черкасская, и Одесская области очень отстают», – заявила Ульяна Супрун. Из ее слов можно сделать вывод, что в Донецкой и Луганской областях ситуация с выбором врачей средняя.

Впрочем, несколько дней назад она заявила о том, что в Луганской, Сумской и Черниговской областях – сложилась критическая ситуация. Там меньше всего медицинских учреждений подключились к системе «Электронное здоровье».

Медицинская помощь по-новому

Что касается непосредственно медицинского обслуживания населения, то нельзя не отметить, что с 1 июля вступил в силу новый Порядок оказания первичной медицинской помощи населению.

Именно он определяет, что именно семейный врач и педиатр должны делать бесплатно, а чего бесплатно они делать не должны и не будут. Другими словами, что именно входит в гарантированный пакет первичной медицинской помощи, о котором так много и долго говорили.

Согласно Порядка оказания первичной медицинской помощи, обращаться к своему семейному врачу, педиатру или терапевту любой украинец может сколько душе угодно. Количество обращений не ограничено, причем все они бесплатны. Этот же врач (если посчитает необходимым) выдаст больничный лист, а также необходимые справки или направления.

С другой стороны, врач самостоятельно решает нужно ли ему приходить к своему пациенту домой или нет. Он может (даже – имеет право) давать советы как улучшить текущее состояние здоровья просто по телефону, но может и прийти лично или назначить прием в лечебном учреждении, а также может вызвать пациенту скорую помощь. Что именно делать в каждом конкретном случае врач решает сам.

Вообще, сама реформа категорически настроена на то, что украинцы не будут лежать в больнице без крайней необходимости. Как следует из данных, обнародованных несколько дней назад Госстатом Украины, количество лечебных учреждений в стране уменьшилось с 2,5 тыс. в 2012 году до 1,5 тыс. в 2017 году. Число больничных коек сократилось за тот же срок на 23,5%. В тоже время число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений выросло на 25,3%, до 10,4 тыс. Эти цифры говорят сами за себя.

Но вернемся к бесплатным услугам. Из тех анализов и исследований, которые семейный врач, терапевт или педиатр может назначить своему пациенту бесплатными являются:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

анализ на количество глюкозы в крови;

анализ на уровень общего холестерина;

электрокардиограмма;

быстрые тесты на беременность, тропонин, а также ВИЧ и вирусные гепатиты;

измерение артериального давления, а также веса, роста и окружности талии.

Этим список бесплатных анализов и исследований по назначению врача и исчерпывается. Остальное – увы…

«Доступные лекарства» творят чудеса

Как уже было сказано, первичный врач консультирует своих пациентов по любым проблемам, связанным со здоровьем, диагностирует и лечит наиболее распространенные заболевания (в т.ч. и хронические), а также дает им направления к врачам-специалистам. Все это – также бесплатно.

Еще первичный врач выписывает пациентам рецепты на лекарства, в том числе и на попадающие в программу «Доступные лекарства». Как известно, часть этих лекарств предоставляется со скидкой, а часть – бесплатно. Если верить вице-премьеру Павлу Розенко, то в Украине по этой программе ежемесячно получают лекарства около 2 млн человек.

«Программа "Доступные лекарства" работает уже больше года и на сегодня уже по 20 млн рецептов люди получили лекарства бесплатно или по сниженной цене на сумму 900 млн грн Программа работает для таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Причем, мы начинали 159 препаратов, которые были в программе, а сегодня их – 239. И мы дальше расширяем круг препаратов и будем расширять программу за счет новых нозологий», – сообщил вице-премьер.

В Минздраве также довольны работой программы «Доступные лекарства». По их данным, за время работы программы, украинцы вызывали «скорую помощь» в связи с болезнями, включенными в программу, на 17 тыс. раз меньше, чем год назад.

Медики отмечают, что эта программа «побуждает украинцев систематически посещать врачей». Это дает возможность последним эффективнее контролировать ход заболеваний и вовремя вмешиваться в их течение. Как следствие, люди начали чувствовать себя немного лучше и стали реже вызывать скорую помощь.

Бесплатные услуги. Вспомним их поименно

Также в гарантированный пакет первичной медицинской помощи (т.е. услуг первичного врача, оказываемых бесплатно) входят наблюдение за беременностью и детьми до 3 лет. Причем, с согласия пациентки, врач может вести так называемую неосложненную беременность. Когда есть необходимость или этого требует протокол, он может направить беременную к акушеру-гинекологу. Также он может направить ее в роддом, когда придет срок. Эти услуги также бесплатны.

После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен вести плановые обязательные осмотры, которые проводятся даже если ребенок здоров. Должно быть 10 плановых осмотров врача и 6 – медсестры на первом году жизни ребенка, 2 осмотра – на втором году и 1 – на третьем.

Кроме этого, в гарантированный пакет входит вакцинация детей и взрослых по установленному календарю прививок. Речь идет о бесплатной вакцинации вакцинами, закупаемыми за бюджетные средства. Как известно, такие закупки производят в отношении вакцин против туберкулеза, гепатита В, кори, краснухи, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции и эпидемического паротита.

Новый порядок также предусматривает бесплатные профилактические осмотры и анализы для групп риска по семи заболеваниям. Раз в год такие осмотры предусмотрены для больных сахарным диабетом старше 45 лет (или любого возраста при наличии факторов риска), ВИЧ – старше 14 лет и туберкулеза – любого возраста при наличии факторов риска. Также раз в два года такой осмотр должен проводиться для выявления рака молочной железы для женщин в возрасте 50-69 лет. При наличии факторов риска – с 40 лет.

Также раз в один-два года в зависимости от факторов риска для выявления гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний профилактические осмотры проводятся для женщин старше 50 лет и мужчины старше 40 лет, для выявления колоректального рака – для женщин и мужчин старше 50 лет, рака предстательной железы – после 40 лет в зависимости от степени риска.

И, наконец, первичный врач бесплатно оказывает некоторые услуги паллиативной помощи. В частности, он ведет наблюдение и оценку состояния тяжелобольных и выписывает им обезболивающие препараты.

Переселенцы – без ограничений?

По новому Порядку, неотложная медицинская помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении здоровья должна предоставляться в медицинском учреждении также бесплатно.

Примечательно, что начавшийся процесс заметно облегчает жизнь переселенцам. По сути, раньше имело большое значение где переселенец жил и был зарегистрирован. Это вынуждало многих из них обращаться либо в частные клиники за платными услугами, либо «решать вопрос», чтобы их приняли в обычной поликлинике.

По новым правилам, территориальный принцип обслуживания пациентов фактически отменен. Они могут выбрать себе любого врача в любом месте и заключить с ним соответствующий договор. Для этого необходимы лишь паспорт, идентификационный код и номер мобильного телефона. И больше ничего.

Не удивительно, что в таких условиях многие переселенцы начали заключать договора с семейными врачами, терапевтами и педиатрами, что называется «в первых рядах».

«Популярность этой программы оказалась очень неожиданной даже для нас, оптимистов. Мы рассчитывали, что за первые месяцы декларации с врачами подпишет около миллиона человек. В реальности чуть более, чем за два месяца 10 млн украинцев выбрали своих врачей. Они начали выбирать врачей гораздо быстрее, чем мы думали», – заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Впрочем, несмотря на начало практической работы, все это пока еще чистая теория. Не станет ли первый блин комом в горле у Минздрава или рядовых украинцев будет ясно не раньше октября-ноября нынешнего года.

Как заявил глава Национальной службы здоровья Олег Петренко, с сентября в Украине заработает «горячая линия», позвонив по телефону на которую украинцы смогут сообщить о некачественной медпомощи на первичном звене или о требовании денег за бесплатные услуги. Ожидается, что звонков будет много…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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