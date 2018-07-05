В Славянске снова можно воспользоваться программой «Доступные лекарства». Новости

В Славянске (Донецкая обл.) жители города снова могут воспользоваться программой «Доступные лекарства».

В ходе очередного аппаратного совещания начальник отдела здравоохранения Славянского городского совета Елена Джим сообщила, что с началом нового квартала возобновилось финансирование программы «Доступные лекарства». Теперь пациенты, у которых есть рецепты, могут без проблем получить препараты во всех аптеках.

Как ранее сообщалось, в аптеках Славянска (Донецкая обл.) временно перестали продавать медикаменты со скидками в рамках программы «Доступные лекарства». Подобная ситуация сложилась и в Краматорске.

Источник: Сайт города Славянска

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