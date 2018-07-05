В начале военного конфликта стрелком-санитаром назначали бойца, хоть раз в жизни видевшего бинт, – парамедик . Новости

В районе проведения Операции объединенных сил работают медики-добровольцы. При этом ситуация с медиками значительно улучшилась по сравнению с началом военного конфликта на Донбассе. Об этом рассказал парамедик, вице-президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Александр Гагаев (на фото), передает «Громадське радіо».

Гагаев только недавно вернулся с передовой. По его словам, «хлебное перемирие» на Донбассе соблюдается по-разному. «Наши позиции пролегают вокруг Донецка, и в каких-то местах сохраняется тишина, в каких-то – происходит прогнозируемая агрессия», – отмечает он.

Сейчас, как отметил вице-президент Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, ситуация с медиками-добровольцами, с их «легализацией» на востоке страны, и парамедиками, которые работают на линии фронта, значительно улучшилась. «У нас же, как всегда: сначала приняли закон, переназвали АТО на ООС, а потом стали думать, что с этим делать. Я не думаю, что это злой умысел, просто бюрократическая неподготовленность, в первую очередь. Вообще, если сравнивать работу парамедиков с началом военной агрессии, то произошел сильный прогресс», – рассказал Гагаев.

«Во-первых, мы научились работать с боевой травмой. Если раньше даже врачи со "скорой помощи" не были готовы к некоторым боевым травмам, то сегодня уже многие люди, даже среди военных, уже овладели парамедицинской специальностью, и уже способны оказывать медицинскую помощь своим собратьям», – объясняет он.

По словам Гагаева, в начале военного конфликта стрелком-санитаром назначали бойца, который просто не боится крови и хоть раз в жизни видел бинт. Сейчас же происходит обучение. «Есть учебный центр ВСУ в Десне (поселок в Черниговской обл. – прим. ред.), оттуда приезжают инструкторы, в том числе и ПДМГ, приобщаются к этому процессу, мы привлекаем инструкторов и проводим обучение личного состава», – говорит он.

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