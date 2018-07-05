Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июля: Проезда ожидали 200 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 5 июля: Проезда ожидали 200 авто

ДН

05.07.18 08:41dnews.dn.uaНовости

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Сегодня утром, 5 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8305 человек и 987 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8716 человек и 1705 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7815 человек и 1419 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3783 человек и 885 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9491 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали проезда 200 авто:

  • КПВВ «Майорск» – 20/35;
  • КПВВ «Марьинка» – 30/40;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 0/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

  • «v.xander»: «Горловка – Артемовск (Бахмут, – ред.). 54 машины до шлагбаума, после него еще видно, но не понятно сколько».

КПВВ «Марьинка»:

  • «V»: «4:30. "Каргилл": 40 машин. 5:00 – до начала моста ,70 машин»;
  • Татьяна: «5:36. "Каргилл": очередь на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Сергей: «7:57. В Еленовке попа. Машин до поворота, льготы машин 30. За час продвинулись на 5 машин. В сторону Мариуполя».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...