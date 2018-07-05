Красный Крест направил на неподконтрольную Донетчину партию гуманитарной помощи. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 111 тонн гуманитарного груза, в состав которого вошел сахар, одежда, продуктовые наборы и песок для фильтрации. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовали 11 грузовых машин с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами общим весом почти 111 тонн от Международного комитета Красного Креста», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.