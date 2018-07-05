В Минюсте считают Россию ответственной за катастрофу MH17. Новости

Россия понесет ответственность за сбитый над Донбассом Boeing МН17. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

«Россия понесет ответственность за сбитый "Боинг" МН17. Доказательств, которые собрала и уже обнародовала Международная следственная группа, достаточно, чтобы утверждать, что за этот акт терроризма ответственно высшее воинское и гражданское руководство России», – написал Петухов.

«Организаторы и исполнители террористического акта, который привел к гибели 298 людей, предстанут перед голландским правосудием. Отдельно Россия как государство понесет ответственность за это международное преступление», – добавил он.

По словам замминистра, Верховная Рада должна ратифицировать соглашение с Нидерландами, регулирующее передачу уголовного производства в Нидерланды и международную правовую помощь в этом расследовании и судебном процессе.

Согласно отчету Международной следственной группы, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. В распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России. Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского «Бука» к сбиванию MH17. У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Россия все обвинения отрицает.

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