Колесников выступил за монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте (Видео). Новости

Деньги вместо льгот – единственный способ сделать проезд для пенсионеров действительно бесплатным. Об этом заявил глава оппозиционного правительства Борис Колесников.

Политик отмечает, когда речь идет о монетизации льгот – главное, чтобы люди получили деньги на свои нужды. И вопрос бесплатного проезда государство должно решать за счет бюджета, а не перевозчиков, считает Борис Колесников.

«Водителя тоже можно понять. Ему нужно покупать бензин, ну горюче-смазочные материалы, ему нужно покупать запчасти, ему нужно платить зарплату, налоги. Поэтому бесплатных поездок не бывает. Но раз мы приняли такую льготу, то мы должны оплатить ее монетами. У нас на сегодняшний день 13 млн пенсионеров. Если каждый будет получать по 150 грн в месяц на проезд, то это будет 20 млрд в год. Копейки для бюджета, половина которого находится в тени», – отметил Борис Колесников.

Источник: ТК «Донбасс»