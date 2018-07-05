Сводка из зоны ООС за 4 июля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 19 обстрелов украинских позиций, в том числе 2 раза – из тяжелого вооружения, 4 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское противник применял миномет калибром 82 мм, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а силы ООС у Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

На светлодарском направлении позиции сил ООС обстреливались из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие активных действий противника 2-е украинских военнослужащих получили ранения.

На горловском направлении незаконные вооруженные формирования применили по силам ООС у Зайцево и Пивденного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, что стало прикрытием для действий диверсионно-разведывательной группы противника. Благодаря правильной организации обороны намерения противника были раскрыты. Огонь из имеющихся очередных средств заставил НВФ с потерями отступить. В результате активных действий НВФ ранения получили 2-е украинских военнослужащих.

На донецком направлении противник, используя гранатометы и стрелковое оружие, обстреливал силы ООС у Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.

На мариупольском направлении в районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из миномета калибром 120 мм и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились позиции сил ООС у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкино.

НВФ на протяжении текущих суток 3 раза открывали огонь. Так, на луганском направлении противник в районе населенного пункта Станица Луганская открывал огонь из стрелкового оружия. На мариупольском направлении также из стрелкового оружия были обстреляны силы ООС у Широкино и Талаковки.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым районам ДНР 65 единиц различных боеприпасов. Под обстрелы с позиций украинских войск попали западная окраина Донецка, Докучаевск, северная окраина Горловки, села Петровское Старобешевского района, а также Ленинское (до переим.: Ужовка – прим. ред.), Октябрь (до переим.: Верхнешироковское – прим. ред.) и Коминтерново (до переим.: Пикузы – прим. ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Паньковка. Огонь велся ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов».