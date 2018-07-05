На Луганщине рассказали о найденных боеприпасах. Новости

В Луганской области обнаружены боеприпасы. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
Так, в лесополосе на расстоянии 40 м от турбазы «Лесная поляна» города Кременная мужчина обнаружил 2 гранаты времен Второй мировой войны, о чем сообщил в полицию. В настоящее время место происшествия охраняется работниками Кременского отдела полиции. Изъятие указанных боеприпасов и их обезвреживание специалистами ГСЧС запланировано на 5 июля.
Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Лисичанского отдела полиции в водоотливе (на глубине 9 м) в Лисичанске обнаружили 37 выстрелов ВОГ-25 и 23 взрывателя к ним. В настоящее время место происшествия охраняется сотрудниками Лисичанского отдела полиции. Изъятие указанных боеприпасов и их обезвреживание специалистами ГСЧС также запланировано на 5 июля.
Данные факты зарегистрированы.
В полиции также сообщили, что на автостанции Новопскова у мужчины обнаружили и изъяли 30 патронов калибром 5,45 мм и 20 патронов калибром 7,62 мм. Изъятое направлено на экспертизу. Данный факт квалифицирован по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Напомним, в курортном поселке Урзуф (Донецкая обл.) рабочая коммунальной службы нашла в урне две гранаты.
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