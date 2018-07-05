Президент поздравил жителей Славянска и Краматорска с годовщиной освобождения. Новости

Президент поздравил жителей Славянска и Краматорска с годовщиной освобождения

05.07.18 10:32dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Краматорска и Славянска с четвертой годовщиной освобождения городов от незаконных вооруженных формирований. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

«Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!», – говорится в сообщении президента Украины.

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