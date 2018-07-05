Президент поздравил жителей Славянска и Краматорска с годовщиной освобождения. Новости

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Краматорска и Славянска с четвертой годовщиной освобождения городов от незаконных вооруженных формирований. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

«Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной земли. Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам! Донбасс был, есть и будет украинским!», – говорится в сообщении президента Украины.