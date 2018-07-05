Ужасное зрелище: В «ДНР» произошло ДТП. Новости

В «ДНР» произошло ДТП. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Авария произошла 4 июля на перекрестке в центре Енакиево: разбиты машины «Ауди» и «Жигули», после столкновения они обе врезались в забор церкви. По сообщениям местных жителей, мужчину-водителя автомобиля «Жигули» забрали на «скорой» в больницу. Женщина-водитель «Ауди» не пострадала.
В комментариях жители Енакиево уточняют, во сколько произошло ДТП:
- Сергей: «Это во сколько было»;
- Дарина: «Где-то в час».
Также пишут свои варианты причин произошедшего:
- Марина: «Это ж как обычно, прут, выпучив глаза... Никто не уступает, все опаздывают… Или светофоры не работали, что скорее всего»;
- Николай: «Это же провинция с двумя светофорами и пустыми дорогами – все-таки нашли друг друга»;
- Евгения: «А ведь на этом переходе могли стоять пешеходы».
Один из местных жителей утверждает, что был очевидцем ДТП, и обвиняет в аварии водителя «Жигулей». «Свидетель наяву этого всего, в момент ДТП находился там. "Жигули" не уступили дорогу, девушки две спереди сидели (в "Ауди" – ред.), та, что за рулем, начала тормозить, но не успела. Ехала не быстро, горел ей зеленый, а "Жигули" ехали снизу и поворачивали налево, должны были уступить, но летели. Вот и вышло. Девушек жалко, явно не ждали этого и не успели. А водитель "Жигулей" грубо нарушил, выехав просто в лоб "Ауди". Ужасное зрелище было, чуть быстрее бы ехали, в нас въехали бы, повезло, что на светофоре переходить дорогу люди не стояли», – пишет Руслан.
Иные пользователи соцсетей отмечают, что водитель «Ауди» не была пристегнута. «На фото, где салон "Ауди" со сработавшими подушками, все видят ограничитель, всунутый вместо ремня безопасности? Барышня даже пристегиваться не считает нужным. Сомневаюсь, что и другие правила ПДД она считает нужным соблюдать», – пишет Елена.
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