Фонд Рината Ахметова принял участие в слушаниях, состоявшихся в комитете Верховной Рады. Новости

В среду, 4 июля, в комитете Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма прошли комитетские слушания на тему защиты детей, которые находятся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов и которые пострадали вследствие таковых. В слушаниях принимал участие директор Фонда Рината Ахметова Роман Рубченко. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В сообщении отмечается, что по данным Министерства обороны, во время боевых действий в Донецкой и Луганской областях убито 65 детей, 165 получили осколочные ранения. Как подчеркнул замминистра обороны Анатолий Петренко, с 2014 года на востоке Украины от взрывов пострадали 168 детей, из них 42 погибло. «И это исключительно на подконтрольной Украине территории», – подчеркнул Петренко.

К слову, по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, за весь период конфликта, начало которого отсчитывается с 14 апреля 2014 года, и по данным на середину июня, на Донбассе погибло как минимум 2725 гражданских лиц, в том числе 140 детей. Статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, по-прежнему остается только на бумаге: его получили лишь 9 украинских ребят. Этот статус могут получить не только дети с различными телесными повреждениями, но и те, кто подвергся психологическому насилию, включая всех детей, живших в зоне боевых действий, детей ВПЛ, а также тех, кто потерял родителей.

По данным Министерства здравоохранения, 474 149 детей, пострадавших вследствие конфликта на Донбассе, было на учете в медучреждениях. Из них 10 198 – с инвалидностью. 53 ребенка имеют ранение. Как было отмечено на заседании, маленьким украинцам, пострадавшим вследствие конфликта, необходима помощь и реабилитация: медицинская, психологическая, физиологическая.

Именно этим вопросам, по словам Романа Рубченко, Фонд Рината Ахметова уделяет сейчас большое внимание, ведь каждый ребенок должен жить на мирной земле.

«Помощь детям всегда была приоритетным направлением в работе Фонда Рината Ахметова, особенно когда идет речь о сохранении жизни и здоровья ребенка. Интересы детей были поставлены во главу угла, когда создавалась масштабная программа Фонда – Гуманитарный Штаб Рината Ахметова, который стал крупнейшей гуманитарной миссией в истории Украины», – подчеркнул в своем выступлении Роман Рубченко.

По словам Рубченко, четвертый год Штаб Рината Ахметова ежедневно присутствует в зоне конфликта – помогает мирным жителям Донбасса, спасает от голода детей, пожилых людей и людей с инвалидностью. А также предоставляет лекарства тяжелобольным и помогает пострадавшим провести операции, вернуться к нормальной жизни и преодолеть «травму войны». Оказывает помощь детям, получившим ранения.

«Сегодня каждый день рискуют быть ранеными или убитыми более 200 тыс. детей, проживающих в зоне вооруженного конфликта. Таковы данные ЮНИСЕФ. Эти дети рискуют попасть под обстрел или подорваться на мине. По дороге в школу или во время игры на улице. Дети Донбасса требуют особого внимания и поддержки. И в первую очередь – пострадавшие в результате конфликта – получившие физические и психологические травмы», – заявил на слушаниях Роман Рубченко.

По его словам, в тяжелейшей ситуации оказались семьи, где есть раненые дети. И Фонд Рината Ахметова – единственная на сегодняшний день организация, которая оказывает масштабную и системную помощь таким детям Донбасса.

«Благодаря проекту "Реабилитация раненых детей", который действует третий год, помощь уже получили 86 пострадавших ребят. Это помощь в лечении, которое проводится в лучших санаториях Украины, помощь медикаментами и техническими средствами восстановления. В нынешнем сезоне проекта принимают участие более 30 детей, тяжелораненных на Донбассе. Ребята проходят реабилитацию в одесском санатории "Куяльник". Причем для каждого врачи составляют индивидуальный график реабилитации, в зависимости от характера ранения. К слову, процесс восстановления таких детей – и психологический, и физический – весьма длительный. Поэтому многим детям приходится проходить курс реабилитации повторно. И Фонд Рината Ахметова им в этом продолжает помогать», – сказал Рубченко.

Роман Рубченко рассказал, что несколько дней назад в Святогорске начался новый сезон проекта Фонда «Мирное лето – детям Донбасса». Ребята, проживающие в прифронтовой зоне, смогут оздоровиться и почувствовать себя в безопасности.

«Но это не только отдых. В лагере с детьми работают психологи Штаба, которые прошли обучение по курсу "Травма войны". Они помогают ребятам справиться с эмоциями, которые пришлось пережить из-за событий на Донбассе. Я ознакомился с историями детей, которые сейчас находятся в лагере. Многим месяцами приходилось жить в подвале, когда были обстрелы. Очень многие боятся громких звуков, оставаться дома без взрослых и гулять на улице. У некоторых на глазах погибли близкие люди и разрушались дома. Не каждый взрослый справится с такими тяжелыми переживаниями. Потому этим детям особенно нужна поддержка, которую оказывает Фонд Рината Ахметова», – сказал Рубченко.

За время существования проекта «Мирное лето – детям Донбасса», который работает четвертый год, преодолеть психологические травмы и отдохнуть смогли 3,5 тысячи ребят. В нынешнем году в проекте примут участие еще 500 школьников, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в «серой зоне», а также дети-переселенцы. Это дети из семей социально-незащищенных категорий, которым недоступна путевка в лагерь для ребенка. «Ведь жизнь в зоне конфликта такова, что не всегда хватает денег даже на еду», – говорит директор Фонда.

Роман Рубченко также рассказал, что Фонд Рината Ахметова издал фотокнигу «Донбасс и Мирные», в основе которой истории мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. В их числе – раненые дети, некоторым из них врачи не давали шанса выжить.

«Фонд Рината Ахметова помогает Мирным на Донбассе. И Фонд будет рассказывать миру об их судьбах. Чтобы судеб, искалеченных войной, стало меньше. Чтобы каждый мог видеть, знать, сочувствовать, помогать», – отметил Рубченко.