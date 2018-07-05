В Мариуполе мотоцикл столкнулся с автомобилем (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 5 июля, произошло ДТП.

На пересечении пр. Мира и ул. Казанцева столкнулись мотоцикл и внедорожник SsangYong. По словам очевидцев, мотоцикл ехал по главной, а внедорожник совершал поворот.

На место приехала «скорая», сотрудники которой оказали помощь мотоциклисту. У него была невротическая реакция и легкий ушиб. В госпитализации мужчина не нуждался.

На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Источник: Сайт города Мариуполя

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