В Мариуполе мотоцикл столкнулся с автомобилем (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) сегодня, 5 июля, произошло ДТП.
На пересечении пр. Мира и ул. Казанцева столкнулись мотоцикл и внедорожник SsangYong. По словам очевидцев, мотоцикл ехал по главной, а внедорожник совершал поворот.
На место приехала «скорая», сотрудники которой оказали помощь мотоциклисту. У него была невротическая реакция и легкий ушиб. В госпитализации мужчина не нуждался.
На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Источник: Сайт города Мариуполя
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