На прифронтовой Луганщине дефицит сельских врачей и фельдшеров. Новости

На Луганщине в прифронтовой территории не хватаем медицинских сотрудников. Оь этом сегодня, 5 июля, сообщили в Департаменте охраны здоровья Луганской ОГА.

В частности, на Луганщине к прифронтовым территориям относятся районы между первым и вторым блок-постами, расположенными (135 км) вдоль линии соприкосновения, в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах.

На данной территории:

в 24 населенных пунктах проживает 26171 человек постоянного населения, в том числе 4018 детей;

зарегистрировано 10126 внутренне перемещенных лиц;

размещено 8 сельских врачебных амбулаторий общей практики, семейной медицины и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Дефицит врачебных кадров в регионе – на уровне первичной медицинской помощи – 44 врача, в центральных городских и районных больницах более 150 врачей. Дефицит врачей в сельских врачебных амбулаториях прифронтовой территории составляет 8 человек, а фельдшеров – 6 человек.

Обеспеченность населения области врачами составляет 27,9 на 10 тыс. населения (Украина – 46,3).

«Принимая во внимание дефицит врачебных кадров в городах и районах области (особенно в прифронтовых районах) и с целью организации надлежащей, доступной, своевременной, первичной медицинской помощи населению (особенно в прифронтовых районах) и обеспечение его лекарственными средствами, облгосадминистрация с 2014 года и по настоящее время обеспечила тесное сотрудничество учреждений здравоохранения области с рядом международных общественных и благотворительных организаций», – сказано в сообщении. Среди них: Общество Международного Красного Креста; Врачи без границ, Всемирная организация здравоохранения, Врачи мира, ЮНИСЕФ, ПРООН, Mercy Corps, HANDICAP, Austrian red cross, Первый добровольческий мобильный госпиталь г. им. Пирогова (через МЗ Украины), Луганская областная организация Общества Красного Креста Украины.