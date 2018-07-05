Мечтал о большом автомобиле: На Донетчине мужчина угнал грузовик (Фото). Новости

В Волновахском районе Донецкой обл. группа реагирования полиции задержала угонщика грузовика. 38-летний ранее судимый злоумышленник рассказал полицейским, что, совершив преступление, он осуществил свою мечту «покататься на большом автомобиле». Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции.

4 июля в 14:00 в дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что его автомобилем «Скания-12» незаконно завладели неизвестные.

На место происшествия немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции, которая находилась неподалеку. Как оказалось, дальнобойщик из Константиновки находился в Хлебодаровке проездом, он получал здесь груз. Мужчина вышел на 5 минут в магазин, а когда вернулся – грузовика уже не было.

Данные о разыскиваемом автомобиле были направлены всем внешним нарядам полиции, которые патрулировали район. Уже через час правоохранители получили сообщение от местных жителей, что грузовик движется по населенному пункту с большой скоростью. После этого группа реагирования задержала возле Ивановки нетрезвого злоумышленника.

Установлено, что 38-летний мужчина уже был осужден за имущественные преступления. Правонарушитель пояснил правоохранителям, что он хотел просто покататься, ведь всю жизнь мечтал иметь большой автомобиль, и даже понимая, что это незаконно, угнал грузовик.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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