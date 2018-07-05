В Бахмуте с начала года 4 детей отравились лекарствами. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) с начала года 4 детей попали в больницу, отравившись медицинскими препаратами. Только за последние 10 дней двое мальчиков были госпитализированы с признаками медикаментозного отравления. К счастью, жизни детей ничего не угрожает. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что недавно в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу с отравлением лекарственными средствами доставлен двухлетний ребенок.

Как оказалось, малыш, оставшись на короткое время без присмотра взрослых, нашел аптечку и съел таблетки. 20-летняя мать заметила ухудшение состояния здоровья своего сына, а также разбросанные поблизости медицинские препараты и немедленно вызвала «скорую».

Сейчас ребенку оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Некоторое время мальчик будет находиться под наблюдением медиков. Аналогичный случай произошел в Бахмутском районе с 21 летней матерью и ее трехлетним сыном.

Согласно статье 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», родителям вынесено предупреждение.