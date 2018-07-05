В Луганской области на трассе на ходу загорелся автомобиль (Фото). Новости

На трассе на Луганщине на ходу загорелась иномарка. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской обл.

4 июля в 21:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля при движении на трассе «Ганусовка-Новопсков».

По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачен легковой автомобиль «Volkswagen Passat». Пожар был локализован в 21:57 и ликвидирован в 22:02.

Травмированных и погибших на пожаре нет.

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