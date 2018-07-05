Спасатели восстановили 500 поврежденных обстрелами домов в Авдеевке (Фото). Новости

Спасатели ГСЧС продолжают восстанавливать жилые дома в Авдеевке (Донецкая обл.), разрушенные в ходе обстрелов. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

На сегодняшний день работы завершены по 500 адресам.

В течение 4 июля спасатели проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Спортивная, Чернышевская и Красная. Всего был установлен 81 лист шифера, 46 м погонных коньков, 12 м погонных доски, 8 м погонных бруса и 50 кв. м рубероида. Также бойцы ГСЧС демонтировали 54 листа шифера и 46 м погонных коньков.

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