На Донетчине женщину обвиняют в незаконном завладении турфирмой. Новости

В Донецкой области завершено расследование по обвинению женщины в незаконном завладении уставным капиталом предприятия. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Славянской местной прокуратурой направлен в городской суд обвинительный акт в отношении женщины, которая обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 206-2 и ч. 1 ст. 209 УК Украины, то есть в противоправном завладении долей участника предприятия, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, совершенном должностным лицом с использованием служебного положения и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

«Установлено, что в 2013 году двумя жительницами Краматорска была создана туристическая фирму, директором которой была назначена 41-летняя женщина. В июле 2014 года, с целью завладения 50% уставного капитала предприятия директор, используя служебное положение, изготовила поддельные документы, на основании которых заняла место одной из основателей, став, кроме того, генеральным директором фирмы. В начале января 2015 года женщина аналогичным образом добилась выхода из состава участников общества второй соосновательницы и стала единственной владелицей предприятия, что предоставило ей возможность осуществить продажу этого предприятия третьему лицу», – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование указанного дела завершено. Дальнейшую судьбу обвиняемой решит суд.