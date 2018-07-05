Война рядом: В Славянске воссоздали инсталляцию, посвященную трагическим событиям 2014 года. Новости

Сегодня, 5 июля, Славянск (Донецкая обл.) празднует День освобождения от пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Ко Дню освобождения у Славянского краеведческого музея прошла выставка «Дыхание победы», где собраны «фрагменты» войны, которая проходила на нашей земле. Экспонаты размещены под открытым небом в своем естественном состоянии: снаряды торчат из земли, разбитые баррикады, останки вооружения.

Организаторы выставки - АДВИС «ПЛАЦДАРМ» и гуманитарная миссия «Черный тюльпан», участники которых собственноручно получали эти экспонаты с нашей земли.

Основной целью этой выставки руководитель поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Алексей Юков считает напомнить, что война рядом, хоть в Славянске ее нет.

На выставку пришли местные жители, школьники, военные, журналисты и культурные деятели.

Источник: сайт 06262.com.ua