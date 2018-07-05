На Луганщине будут судить четверых организаторов «референдума» 2014 года. Новости

В Луганской области будут судить очередных организаторов «референдума» 2014 года. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что Служба безопасности Украины продолжает работу по выявлению лиц, причастных к организации и проведению «референдума о государственной независимости ЛНР» в мае 2014 года.

Оперативники спецслужбы задокументировали противоправные действия еще четырех человек, причастных к проведению «референдума» в Новопсковском и Марковском районах Луганской области.

«Правоохранители установили, что двое председателей и двое членов так называемых избирательных комиссий организовали и обеспечили проведение фейкового мероприятия», – отметили в спецслужбе.

В настоящее время обвинительные акты по уголовному производству, открытому по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины направлены в суд.

«За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины злоумышленникам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества», – подчеркнули в СБУ.