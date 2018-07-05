Удерживаемый в «ДНР» Асеев голодает уже неделю, – Фирсов. Новости

Удерживаемый в «ДНР» донецкий блогер Станислав Асеев (творческий псевдоним – Стас Васин) неделю назад начал голодовку. Об этом сегодня, 5 июля, на своей странице в Facebook сообщил друг блогера, экс-нардеп Егор Фирсов.
Фирсов сообщил, что получил информацию о том, что Станислав Асеев неделю назад начал голодовку. «К такому решению его подтолкнуло плохое обращение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая – ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом», – написал он.
«Прошу международные организации обратить внимание на факт голодовки и по возможности способствовать скорейшему обмену нашего журналиста и гражданина Украины», – добавил друг блогера.
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