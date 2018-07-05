НВФ ведут обстрелы на Луганщине, чтобы не произошло разведения сил и средств, – СЦКК. Новости

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать «хлебное перемирие», обстреливая позиции Объединенных сил и сосредоточивая средства огневого поражения за пределами отвода в противоречие Минским договоренностям. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба ООС.

НВФ, по заявлению украинской стороны СЦКК, продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в рамках «хлебного перемирия», объявленного вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.

Так, 4 июля, около 16:40 НВФ вели огонь из стрелкового оружия по позициям Вооруженных сил Украины, с горы, где расположен памятник князю Игорю, что на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской обл., чтобы 5 июля не произошло разведения сил и средств. Об указанном украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Кроме того, по информации наблюдателей Миссии, в районе населенного пункта Круглик подтверждено размещение НВФ 32 единиц танков (Т-64). В этом же районе, за установленными границами отвода наблюдатели Миссии задокументировали размещение 3-х единиц самоходных артиллерийских установок калибром 122 мм (2С1 «Гвоздика»). Днем ранее СММ ОБСЕ подтвердили перемещение еще 2-х танков Т-64 из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Хрустальный (до переим.: Красный Луч).

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия со стороны НВФ свидетельствуют о явном пренебрежении к Минским договоренностям о введении очередного режима прекращения огня, а также отмечает систематическое нарушение НВФ достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в Донецкой и Луганской обл.

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