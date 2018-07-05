На Донетчине у ранее судимого мужчины изъяли взрывчатку (Фото). Новости

Правоохранители изъяли у жителя Красногоровки (Донецкая обл.) взрывные шашки и детонаторы. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что 4 взрывные шашки и 7 электродетонаторов мужчина хранил под кроватью.

«Вчера (4 июля, – ред.) сотрудники Марьинского отделения полиции получили оперативную информацию, что житель микрорайона Солнечный, который недавно освободился из мест лишения свободы, хранит дома взрывоопасные предметы. Во время обыска дома ранее судимого хозяина, полицейские обнаружили под кроватью 4 взрывные шашки и 7 электродетонаторов. По словам правонарушителя, взрывчатку он нашел у города вблизи линии боевых действий», – сообщили в полиции.

Фото: ГУ НП в Донецкой области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.