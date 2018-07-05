С трех часов ночи сидим, ждем: В Пенсионном фонде Волновахи – ажиотаж (Фото). Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) в отделении Пенсионного фонда – ажиотаж. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

«Юристы Донбасс СОС посетили Пенсионный фонд в Волновахе. Там – как всегда ажиотаж – полно людей и проблем», – говорится в сообщении.

Так, в небольшом помещении без кондиционеров собралось около 30 человек:

«Со вчерашнего дня очередь занимал, был 35, сегодня я в очереди 27»;

«С трех часов ночи сидим, ждем»;

«Мне 80 лет, нужно только бумажку сдать...».

«Очередь тем временем только увеличивается, возникают скандалы и недопонимания. Даже “просто спросить” не получается без очереди», – отмечают юристы.

Чтобы уберечь свои время и нервы, в организации рекомендуют воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ и записаться на прием в нужный вам Пенсионный фонд. «Записались через портал, очень удобно, людей почти нет. Пришла к своему времени», – подтверждают в очереди люди.

«Сотрудники Пенсионного фонда вызывают таких людей по записи. Очередь относится с пониманием», – добавляют юристы.

Для регистрации на портале вам нужно обратиться либо лично в Пенсионный фонд, либо используя электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), либо электронную цифровую подпись. Более детально с процедурой регистрации можете ознакомиться здесь.

Регистрация осуществляется только один раз! В дальнейшем вы можете записываться на прием, подавать заявления, жалобы и запросы находясь дома, в том числе на временно неподконтрольной украинской власти территории.

Напомним, если вы столкнулись с проблемой невыплаты пенсии за май и июнь, рекомендуем действовать по алгоритму.

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