С трех часов ночи сидим, ждем: В Пенсионном фонде Волновахи – ажиотаж (Фото). Новости

В Волновахе (Донецкая обл.) в отделении Пенсионного фонда – ажиотаж. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».
«Юристы Донбасс СОС посетили Пенсионный фонд в Волновахе. Там – как всегда ажиотаж – полно людей и проблем», – говорится в сообщении.
Так, в небольшом помещении без кондиционеров собралось около 30 человек:
- «Со вчерашнего дня очередь занимал, был 35, сегодня я в очереди 27»;
- «С трех часов ночи сидим, ждем»;
- «Мне 80 лет, нужно только бумажку сдать...».
«Очередь тем временем только увеличивается, возникают скандалы и недопонимания. Даже “просто спросить” не получается без очереди», – отмечают юристы.
Чтобы уберечь свои время и нервы, в организации рекомендуют воспользоваться порталом электронных услуг ПФУ и записаться на прием в нужный вам Пенсионный фонд. «Записались через портал, очень удобно, людей почти нет. Пришла к своему времени», – подтверждают в очереди люди.
«Сотрудники Пенсионного фонда вызывают таких людей по записи. Очередь относится с пониманием», – добавляют юристы.
Для регистрации на портале вам нужно обратиться либо лично в Пенсионный фонд, либо используя электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), либо электронную цифровую подпись. Более детально с процедурой регистрации можете ознакомиться здесь.
Регистрация осуществляется только один раз! В дальнейшем вы можете записываться на прием, подавать заявления, жалобы и запросы находясь дома, в том числе на временно неподконтрольной украинской власти территории.
Напомним, если вы столкнулись с проблемой невыплаты пенсии за май и июнь, рекомендуем действовать по алгоритму.
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