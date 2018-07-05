В Украине действует новый календарь прививок (Инфографика). Новости

В Украине обновлен Национальный календарь профилактических прививок – в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной практики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Изменения уже вступили в действие, поэтому если планируете вакцинацию ребенка – обязательно ознакомьтесь», – отметила она.

Так, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней – гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

«Это поможет уменьшить количество визитов на вакцинацию, сохранить больше времени для врачей и родителей, а также уменьшить уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко», – сообщила Супрун.

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

Кроме того, по словам Супрун, вакцины от 10 опасных болезней – гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. «Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, преквалифицированные ВОЗ», – резюмировала и.о. министра здравоохранения.

Напомним, в июле граждан Украины ожидают изменения в первичной медицинской помощи.

Ранее Минздрав опубликовал список бесплатных услуг, которые должны предоставлять врачи.

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