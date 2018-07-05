Абитуриенту-2018: Как избежать ошибок при регистрации электронного кабинета. Новости

Министерство образования и науки Украины обновило инструкцию по работе с электронным кабинетом абитуриента. В нее добавлена ​​информация о тех ошибках, которые могут возникать при регистрации кабинета в системе. А также, порядок действий поступающего, в случае ошибки. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас одной из самых распространенных ошибок является неправильное указание адреса электронной почты при регистрации. Поэтому поступающие не получают письмо для активации кабинета на свой ящик», – говорится в сообщении.

В МОН отмечают, что в таком случае необходимо зарегистрироваться повторно на правильный адрес, но не ранее чем через 24 часа после предыдущей попытки. За это время первая попытка регистрации с указанием неправильной почты будет аннулирована и поступающий сможет зарегистрироваться снова.

Еще одна распространенная проблема – когда абитуриент несколько раз отмечает неправильный пароль при входе в кабинет и система блокирует его на 3 часа. В таком случае, в МОН советуют не пытаться угадывать пароль, а воспользоваться сервисом «Забыли пароль?» для его быстрого восстановления.

В ведомстве напоминают, что ответы на распространенные вопросы относительно вступительной кампании можно найти на сайте МОН.

Напомним, в МОНУ открыли «горячие линии» и приемную по вступительной кампании 2018 года. Они будут работать до 17 августа включительно. А также рассказали о ТОП-6 самых типичных ошибок во время подачи заявлений.

Читайте также: