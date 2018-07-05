В Мариуполе прекратили прием заявок на получение загранпаспортов. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) остановили прием заявок на выдачу загранпаспортов, поскольку желающих их получить оказалось больше, чем позволяет обслужить система выдачи документов. Об этом сообщила директор Департамента админуслуг Мариупольского городского совета Елена Парамонова.

По ее словам, в городском Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) очередь на получение биометрических паспортов заполнена до конца этого года. Прием новых заявок на следующий год остановлен.

«На загранпаспорта до декабря вся очередь расписана как в Центре, так и в подразделении, расположенном в "ПортСity". Сейчас в департаменте находится 9 станций по оформлению как загранпаспортов, так и ID-карточек по четырем районам», – рассказала Парамонова.

Директор Департамента админуслуг также отметила, что внутренние паспорта выдаются заявителям в течение 2-3 недель, что касается загранпаспортов, загрузка обеспечена до конца года.

«Люди записались в очередь не только в ЦПАУ, но и другие организации города. Для того чтобы не простаивало оборудование, мы периодически поручаем специалисту просмотр записи очереди и выясняем актуальность выдачи загранпаспорта для обратившегося. Если обнаружится человек, который уже получил паспорт в другом месте, высвобождается окно в очереди Центра. Тогда в определенные дни мы этот список отдаем на рецепцию и записываем обратившихся для получения загранпаспорта. На следующий год заявки не принимаются», – подчеркнула Парамонова.

Сейчас мариупольский ЦПАУ, помимо выдачи паспортов, предоставляет 189 видов услуг.

Как ранее сообщалось, в Центре предоставления административных услуг в Мариуполе посещаемость достигла пика – до 630 клиентов в день. Горожане массово обращаются за услугой регистрации места жительства и за получением справок.

Источник: MRPL.city

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