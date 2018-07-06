Меньше блокпостов и видеонаблюдение: Что изменилось на Донбассе за время ООС. Новости

Прошло более двух месяцев с тех пор, как завершилось проведение антитеррористической операции (АТО) на Донбассе и началась Операция объединенных сил (ООС). Среди основных изменений – пересмотр плана размещения блокпостов и уменьшение их количества в зоне проведения ООС, а также установка камер видеонаблюдения на отдельных участках линии соприкосновения, передает «Deutsche Welle».

Уже более двух месяцев на востоке страны продолжается Операция объединенных сил. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая началась в апреле 2014 году на территории Донецкой и Луганской областей.

«С сегодняшнего дня широкомасштабная антитеррористическая операция завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», – заявил 30 апреля этого года президент Украины Петр Порошенко.

Среди изменений, которые уже можно зафиксировать, представители гуманитарных миссий указывают на пересмотр плана размещения блокпостов и уменьшение их количества в зоне проведения ООС. Ранее такие пункты пропуска стояли каждые 15-20 километров, а при их пересечении происходила дополнительная проверка документов и транспортных средств.

«Большинство ликвидированных блокпостов были довольно далеко от опасных зон и уже не выполняли необходимых функций, а лишь значительно удлиняли время поездки. Уменьшение количества блокпостов значительно облегчило жизнь местных жителей», – пояснила политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

Между тем, в штабе командования ООС сообщили о более эффективной работе служащих национальной полиции на контрольно-пропусных пунктах с неподконтрольными украинскому правительству территориями.

В штабе отмечают, что на отдельных участках линии соприкосновения установлены средства видеонаблюдения для предотвращения незаконной перевозки оружия, боеприпасов и других запрещенных грузов.

По официальным данным, за первые 3 недели июня из незаконного оборота изъято товарно-материальных ценностей на сумму 1,7 млн грн, что почти на 40% больше, чем за весь предыдущий месяц. «Считаем, что в целом работа по борьбе с незаконной перевозкой товаров дала значительные результаты», – заявил заместитель Командующего объединенных сил, полковник Александр Доманский.

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