Более 50% обращений к омбудсмену Украины поступают от переселенцев. Новости

Более 50% обращений, поступающих к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, – это обращения от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом заявила представитель Уполномоченного по соблюдению равных прав и свобод Лидия Козуб.

По ее словам, основные проблемы ВПЛ – обеспечение жильем, выплаты социальной помощи и пенсий, реализация избирательных прав.

При этом отсутствуют механизмы предоставления компенсации за имущество, которое фактически повреждено во время боевых действий. Есть проблема в предоставлении медицинских, образовательных, социальных услуг. «Собственно говоря, во всех сферах жизнедеятельности есть проблемы. Государство будто бы что-то делает. Так, с 2014 года начали утверждать нормативные документы, в частности, постановления, которыми была определена процедура регистрации ВПЛ, предоставление им финансовой помощи, выплата пенсий. В ноябре был принят закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц"», – сказала Козуб.

Но основная проблема, с которой люди обращаются к Уполномоченному за защитой своих прав – это получение пенсий. В 2016 году был утвержден порядок выплат и порядок возобновления социальных выплат, в том числе, пенсий. «Он предусматривает механизм, на основании которого назначается и выплачивается пенсия. Это проверка места жительства. Проблема в том, что сейчас эти проверки не осуществляются сразу, как только человек подает документы в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Уполномоченным было внесено представление премьер-министру о принятии мер реализации права людей на получение пенсий. Из полученного ответа от Министерства социальной политики, которое по поручению премьер-министра осуществляло рассмотрение этого вопроса, было установлено, что позиция остается неизменной», – рассказала Козуб.

Люди обращаются в суд, при этом Уполномоченный выступает на стороне истцов. И по решению суда выплата пенсий возобновляется.

Как отметила Лидия Козуб, во время проведения круглого стола «Внутреннее перемещение в мирных соглашениях и мирных процессах» все его участники отмечали, что на каждой территории, где есть ВПЛ, одинаковые проблемы и решаются они более или менее одинаково, но при этом должен быть механизм взаимодействия государственных структур. «Отсутствие такого механизма взаимодействия усиливает дискриминацию и нарушает права человека. Если человек арендует жилье, государство должно компенсировать эти средства. Но денег в бюджете не хватает, а уровень материальной помощи переселенцам – 420 грн в месяц», – сказала она.

Напомним, Киевский апелляционный административный суд своим решением от 4 июля 2018 года отменил нормативные акты Кабинета министров Украины, обязывающие ВПЛ проходить проверки.

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