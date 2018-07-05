Из-за обострения ситуации на Донбассе участились случаи гибели и травмирования детей, – представитель омбудсмена. Новости

Из-за обострения ситуации на востоке Украины участились случаи гибели и травмирования детей. Об этом заявила представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина во время проведения комитетских слушаний «Защита детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов, и детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов», передает пресс-служба омбудсмена Украины.

По ее словам, начиная с 22 мая 2018 года, из-за ухудшения ситуации в Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) все заведения общего среднего образования (их 16), были переведены на дистанционную форму обучения, в дошкольных учреждениях работают рабочие группы. «Только за последние 4 месяца Уполномоченным по правам человека направлено 6 обращений к главам Донецкой и Луганской областных государственных администраций, Министерству социальной политики с требованием принять меры для обеспечения защиты прав детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта, создания безопасных условий пребывания детей в учебных заведениях и социальной защиты. Поэтому должны быть немедленно проанализированы расположения учебных заведений в зоне достижения обстрелов и с целью обеспечения безопасности детей переведены дислокации этих заведений на соответствующее расстояние. Также важной является необходимость своевременного принятия мер со стороны органов государственной власти по вывозу детей в безопасные регионы Украины, в том числе на оздоровление», – сказала Филипишина.

Она отметила, что с целью усиления профилактической и разъяснительной работы среди учащихся и их родителей по предупреждению несчастных случаев, страхования детей от ранений в результате неосторожного обращения со взрывчатыми предметами Уполномоченным направлены письма в областные государственные администрации с предложением провести инструктажи по безопасности жизнедеятельности.

О том, как получить статус ребенка, пострадавшего в результате вооруженного конфликта на Донбассе, читайте здесь.

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