В Мариуполе велосипедист сбил женщину: Пострадавшая – в больнице с тяжелыми травмами. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) велосипедист сбил 68-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили медики.

Велосипедист наехал на пенсионерку на дороге возле дома по пр. Металлургов. Наезд был такой силы, что в результате него женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом шейки бедренной кости. «Скорая» доставила пострадавшую в травматологию горбольницы №4.

Сам велосипедист «скорую» не вызвал и поспешил скрыться. К медикам обратились прохожие.

Сейчас поисками злоумышленника занимаются сотрудники полиции.

Источник: Сайт города Мариуполя

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