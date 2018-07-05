Ситуация в пунктах пропуска днем 5 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Ольга: «8:45. Пешая в Горловку – сразу на проверку, это на украинском»;

Helena: «9:03. Майорск в Бахмут сейчас. Можно сказать, пусто. Люди в клетке жиденько сидят на лавочках, бусики уговаривают за 200 р. до "нулевого", перевозчики на а/м нервно курят в сторонке, так, что даже цены снизили. Общая автомобильная – тоже не критично, на полпути до старого блокпоста»;

Анна: «Блокпост Горловка. По состоянию на 09:45 утра. Выезд. 100 легковых авто. 27 автобусов. 200 человек пешеходной очереди»;

Андрей: «12:57. На Горловку не едьте, очереди в Красном партизане (Бетманово, – ред.) и Горловке на въезде»;

Андрей: «13:47. В Майорске в сторону Артемовска (Бахмута, – ред.) две машины».

КПВВ «Марьинка»:

Светлана: «8:45. На "Каргилле" очередь на мосту. Движения нет. Едет только суперльгота»;

«v»: «9:41. На украинском в Марьинке в Донецк никого»;

Александр: «13:17. На "Каргилле" очередь до моста»;

Светлана: «14:00. На "Каргилле" – на мосту».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Житель Донбасса»: «10:06. Еленовка: в Донецк 20 авто, в Мариуполь пропускают в 4 ряда, машин очень много, почти до остановки»;

Ирина: «11:17. Приехали в Еленовку со стороны Мариуполя, по очереди 22. В Мариуполь очередь до поворота. Крепитесь!»;

Александр: «11:27. Еленовка в Мариуполь: основная до поворота, льготы порядка 30 машин»;

Галина: «14:03. В Еленовке машин 10 в Донецк на ДНР-овском. На украинском – сразу на проверку».

КПВВ «Гнутово»:

Михаил: «13:03. Гнутово: в Мариуполь – 30, все в основной, льготы нет. Из Мариуполя 15. На украинском – никого. ДНР – еще не приехали, не знаю. Стоим»

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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