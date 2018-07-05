На Донетчине экс-участник НВФ добровольно сдался полиции. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) член незаконного вооруженного формирования (НВФ) добровольно сдался правоохранителям. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

Полицейские установили, что в 2014 году 45-летний мужчина подвергся пропаганде и вступил в ряды НВФ. Новобранец получил распределение на блокпост, где обследовал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд.

«Но служба оказалась не такой, как обещали террористы. Поэтому уже через недолгое время мужчина покинул ряды НВФ и почти 4 года скрывал свое прошлое. Когда жизнь в постоянном страхе надоела, экс-член НВФ решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это возможно сделать, добровольно сдавшись правоохранителям», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент он полностью сотрудничает со следователями Константиновского отделения полиции.

В полиции напоминают, согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Читайте также: