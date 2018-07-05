В Мариуполе – еще одно ДТП с участием велосипедиста. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) велосипедист столкнулся с автобусом. Об этом сообщили очевидцы.
4 июля в 16:35 на ул. Мамина-Сибиряка 24-летний велосипедист столкнулся с автобусом. В результате ДТП парень получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны руки и пятки.
Пострадавшего госпитализировали в травматологию горбольницы №4.
Всего за минувшие сутки в Мариуполе произошло 3 ДТП с участием велосипедистов. 4 июля вечером на ул. Зелинского 15-летний школьник упал с велосипеда, падение закончилось переломом. Кроме того, на пр. Металлургов 5 июля велосипедист сбил пенсионерку и скрылся с места аварии.
Источник: Сайт города Мариуполя
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