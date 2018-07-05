В Украине для переселенцев ввели налоговую скидку. Новости

Верховная Рада Украины ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства. Соответствующую поправку внесли к законопроекту №7010 о введении «единого окна» на таможне, пишет «112.ua».

За документ с учетом поправки проголосовали 254 народных депутата.

Так, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством. Льгота будет действовать, если у семьи нет собственного жилья, кроме расположенного на временно неподконтрольных украинской власти территориях, а также если переселенцы не получают бюджетных выплат в качестве компенсации.

Предусмотрены и ограничения: общий размер скидки не может быть более 30 минимальных зарплат (при расчете за отчетный 2018 год сумма составит не более 111 тыс. 690 грн).